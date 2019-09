Elektriciteitskabels veranderen boom in bizarre pulserende toorts die uiteindelijk ontploft

Deze beelden tonen hoe een boom explodeert, nadat hij in aanraking komt met een elektriciteitskabel. Eerst verandert de boom in een soort pulserende toorts, met een vuur dat lijkt te kloppen op een bepaald ritme. Dit begeleidt met een luid gezoem. En met steeds groter wordende vlammen ook. “Hoe lang zouden we hier moeten wachten op de brandweer?”, hoor je iemand roepen. Nauwelijks enkele tellen later, explodeert de boom en stopt ook de video. De beelden werden ongeveer een maand geleden gemaakt in een stad in de staat Washington.