Michel Lelievre wordt vervroegd vrijgelaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel beslist. De 48-jarige Waal zat 23 jaar opgesloten voor de ontvoering en dood van An en Eefje, Julie en Melissa en Sabine en Laetitia. Daarvoor werd hij in 2004 veroordeeld tot 25 jaar opsluiting.