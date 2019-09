Sneakers nog altijd zo populair dat ze straks voor het eerst gewone schoenen inhalen

Trends komen en gaan, maar die van sneakers blijft bestaan. Toch als we de cijfers van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau NPD Group mogen geloven. Volgens hen zullen er in 2020 zelfs meer van verkocht worden dan van ‘fashion shoes’.

Terwijl sneakers vroeger een soort schoeisel waren dat je enkel aantrok om mee te gaan sporten, hebben ze zich de laatste tien jaar een weg gebaand naar onze dagelijkse kleerkast. En het lijkt er niet meteen op dat de opmars ervan te stuiten is. Zo geeft een onderzoek van NPD Group aan dat de sneakers in 2020 de grootste groep van verkocht schoeisel zullen worden in de VS.

Ze zullen daarmee voor het eerst de categorie ‘fashion shoes’ voorbijsteken. Daarin zitten onder meer gewone schoenen, laarzen, sandalen en slippers. Volgens NDP Group zal de categorie van de sneakers volgend jaar zo’n drie procent groter worden en tegen 2021 al acht procent. Dat is in elk geval een belangrijke indicator, want de VS is na China de grootste afzetmarkt voor mode.