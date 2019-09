Dertig maanden cel en een ontzetting uit de rechten hangt boven het hoofd van een man uit Leopoldsburg voor de verkrachting van zijn echtgenote. Hij moest zich maandag verantwoorden in de Hasseltse correctionele rechtbank, maar daagde niet op.

De feiten dateren van in de nacht van 21 op 22 december 2017. Het koppel was al feitelijk gescheiden van tafel en bed, maar woonde nog samen. Elk sliepen ze in een andere kamer. De man poogde de relatie ...