Chiromeisjes Arika vieren 60 jarig bestaan

Herk-de-Stad - In september 1959 kwamen voor het eerst Chiromeisjes bijeen in Herk-de-Stad. Zestig jaar later is dit jubileum gevierd door de oud-leidsters van Chiro Arika.

Anno 2019 is de Chiro nog steeds springlevend in het centrum van Herk-de-Stad, weliswaar al een hele tijd met een gemengde werking. De oud-leidsters en enkele huidige leidsters vierden zestig jaar na de oprichting van hun Chiro een jubileum met een feestelijk programma op zaterdag 28 september.

In de namiddag trok een delegatie de Limburgse natuur in voor een wandeling in Connecterra. De jongste generatie toonde zich van haar sportiefste kant op het nabijgelegen aquapark Terhills.

’s Avonds vierde een zestigtal oud-leidsters de zestigste verjaardag van Chiromeisjes Arika in de lokalen nabij de markt van Herk-de-Stad.

Het is een gezellig feest voor jong en oud geworden met lekker eten, veel bijpraten, lachen, zingen en (volks)dansen.