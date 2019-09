Simona Halep moet in Peking al snel inpakken, titelverdedigster Wozniacki stoot door

Simona Halep (WTA 5) heeft de tweede ronde van het China Open (8.285.274 dollar) niet overleefd. De Roemeense verloor maandag met 6-2 en 6-3 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 38).

Halep was het zesde reekshoofd in Peking. Twee jaar geleden speelde ze er de finale. Vorig jaar moest Halep in de eerste ronde geblesseerd opgeven.

Alexandrova neemt het in de achtste finales op tegen haar landgenote Daria Kasatkina (WTA 45) of de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14).

Titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19) kende maandag meer succes. De Deense versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 62) met 6-1 en 6-3. In de zestiende finales stoot ze met qualifier Christina McHale (WTA 90) opnieuw op een Amerikaanse.

Elise Mertens krijgt kans op revanche tegen Bianca Andreescu

Elise Mertens (WTA 23) neemt het in de tweede ronde op tegen Bianca Andreescu (WTA 6). Het wordt een heruitgave van hun kwartfinale op de US Open. Begin september won de 19-jarige Canadese met 3-6, 6-2 en 6-3 en stoomde vervolgens door naar haar eerste grandslamtitel.

Andreescu, het vijfde reekshoofd, won maandag op het Chinese hardcourt met 6-2, 2-6 en 6-1 van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 60). Mertens zette eerder op de dag de Kroatische Petra Martic (WTA 17) opzij met 6-2 en 6-3.

De winnares plaatst zich voor de achtste finales van het China Open. Daarin wacht de laureate van het Amerikaanse onderonsje tussen Madison Keys (WTA 15) en qualifier Jennifer Brady (WTA 66).