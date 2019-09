Bizarre outfit maakt van Cardi B meest besproken bezoeker van modeweek

Heel wat sterren en modebloggers halen tijdens de modeweken werkelijk alles uit de kast om op te vallen, maar rapper Cardi B maakte het wel heel bont in Parijs in een ontwerp van Richard Quinn. Ze was zelfs onherkenbaar.

En de prijs voor meest opvallende outfit tijdens de modeweek in Parijs gaat naar… Cardi B. De 26-jarige rapper had haar entree niet gemist in een opvallende creatie van de Britse ontwerper Richard Quinn. Toch kon wie dat niet wist helemaal niet doorhebben dat het wel degelijk om Cardi B ging.

Ze was namelijk van top tot teen gehuld in een bloemetjespatroon, inclusief sjaal om het hoofd en handschoenen. Net alsof ze in een rol ouderwets behangpapier was verdwenen. Ze deelde op Instagram een filmpje van zichzelf voor de Eiffeltoren in de outfit. “Hoe gaat het daar? Ik hoorde dat jullie me misten tijdens de modeweek dus hier ben ik”, klinkt het.

Echt praktisch bleek de look echter niet te zijn. Zo had de rapper hulp nodig van twee van haar assistenten om uit de wagen te geraken en in het filmpje hoor je haar ook zeggen: “Maak dat ik niet omver word gereden door een auto, want ik zie werkelijk geen steek.”