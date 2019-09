Philippe Gilbert nog niet bekomen van WK: “Niet de beste nacht gehad”

Philippe Gilbert verdween zondag op honderd kilometer van de aankomst in tranen uit het wereldkampioenschap wielrennen in het Britse Yorkshire. Nadat hij ten val was gekomen probeerde hij nog wel even terug te keren met de hulp van Remco Evenepoel maar stapte uiteindelijk zwaar ontgoocheld af. En the day after is hij nog niet bekomen van die teleurstelling.