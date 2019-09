Opnieuw schapen doodgebeten in Zonhoven

Zonhoven / Oudsbergen -

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum zijn maandagochtend zes gewonde schapen in de buurt van de Bruinstraat moeten gaan ophalen. De dieren waren door een hond gebeten. Twee andere schapen lagen al dood in de weide. De politie contacteerde het centrum omdat de eigenaar niet meteen gekend was. De dieren herstellen nu in Oudsbergen.