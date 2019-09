Samana Kortenbos op uitstap naar Tongeren

Kortenbos

Sint-Truiden - Een uitstap is altijd erg leerrijk, zeker als de bestemming erg nieuw en onbekend is.

Een uitstapje met de leden is een vast element in de programmatie van Samana Kortenbos. Op donderdag 19 september stond de liftbus dus weer klaar voor een trip naar Tongeren. Niet het Gallo-Romeins museum was de bestemming, maar wel het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. In dit centrum worden de honden opgeleid, waarmee we blinden en slechtzienden vaak op straat zien naar het werk gaan of boodschappen doen of gewoon wandelen.

Op zich lijkt dat natuurlijk heel mooi en aandoenlijk, maar iedereen was verbaasd bij het horen van wat er allemaal bij komt kijken eer slechtziende en hond zich veilig op straat kunnen begeven en vooral wat het kost om een geleidehond "af te leveren" bij een slechtziende. Een hoge kost, en dat allemaal zonder steun van hogerhand. Het sparen van plasticdopjes is dan maar een kleine druppel op dat hete kostenplaatje, maar het is toch niet te versmaden en zeer sterk aan te raden. Kortom, het filmpje en de uitleg en een korte rondleiding in het centrum nadien waren zeer interessant en leerrijk.

Nadien bracht de liftbus ons naar de gezellige herberg "De Horn" in Vechmaal, waar we bij een tas koffie en een stuk taart konden nagenieten en napraten .

Voldaan moesten we dan helaas rond 17 u weer de bus instappen om huiswaarts te keren. Maar we kijken reeds uit naar 27 oktober, want dan gaan we feesten.