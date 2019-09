OPROEP. Hebt u een groene leguaan of vliegend draakje? Dit moeten reptielenhouders vanaf dinsdag doen

Hasselt - Vanaf dinsdag geldt er in Vlaanderen een lijst van 422 reptielensoorten. Hagedissen of slangen die daar niet opstaan, mogen niet meer aangekocht worden. Wie al een groene leguaan of sporenschildpad heeft, moet zich administratief in orde maken.

De positieve lijst geldt in Vlaanderen voor iedereen die reptielen houdt of verhandelt. Van de 11.000 soorten werden er 422 gekozen die nog toegelaten worden. Dat gebeurde op basis van een aantal criteria, zoals beschikbaarheid van de voeding en informatie, de huisvesting, de hanteerbaarheid en de veiligheid. Om één van die redenen staan bijvoorbeeld de groene leguaan, de sporenschildpad, het vliegend draakje (een geslacht van hagedissen), grote wurgslangen of krokodillen niet op die lijst.

Wie toch al zo’n reptiel bezit, moet echter niet wanhopen. Het volstaat om een bewijs te hebben dat u het dier al had voor 1 oktober 2019. Dat kan een aankoopbewijs of een schriftelijke verklaring van de dierenarts zijn. Wie dat niet heeft, kan zijn reptielen ook online registreren tot 30 november. Bovendien is het niet uitgesloten dat de lijst in de toekomst groter wordt. Wie een soort wil toevoegen, kan daar eveneens een aanvraag voor doen. Om de twee jaar is er ook sowieso een evaluatie.