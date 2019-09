De beste Napolitaanse pizza vind je niet in Italië, maar wel veel dichter bij huis

De beste pizzabakkers van de wereld verzamelden zich in Napels voor het wereldkampioenschap Napolitaanse pizza. Kwam als winnaar uit de bus: Giuseppe Cutraro. De Italiaan is echter aan de slag bij de Franse keten Big Mamma en dus hoef je helemaal niet zo ver te reizen om van zijn creaties te proeven.

De 31-jarige Giuseppe Cutraro werd zopas uitgeroepen tot beste Napolitaanse pizzabakker of pizzaiolo ter wereld en haalde het daarbij van 799 van zijn collega’s. Na een opleiding in zijn thuisstad Napels in Italië en doortochten in de VS en Zwitserland, belandde Cutraro in 2016 in Parijs bij Big Mamma. Dat is een keten van Italiaanse restaurants met vestigingen in Parijs, Rijsel en Londen.

Hij behaalde de overwinning met zijn pizza met saus van gele tomaten, drie jaar oude Toscaanse ham, buffelmozzarella, geroosterde vijgen, witte amandelen en Provolonekaas. Wie zijn creatie wilt proeven, hoeft dus helemaal niet naar Napels te reizen, maar kan dus dichter bij huis in Parijs of Rijsel terecht.

Dat de wedstrijd in Napels plaatsvond hoeft niet te verbazen, het is al sinds de zeventiende eeuw de bakermat van de pizza en de plaats waar de bekende margherita werd geboren. Tot op vandaag trekken mensen ernaartoe om er de lekkernij te leren maken en de pizza werd er zelfs uitgeroepen tot Unescowerelderfgoed.