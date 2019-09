Na putdrama: ouders Spaanse Julen (2) opnieuw in verwachting

De moeder van Julen, het 2-jarige jongetje dat in januari in een put in Malaga viel en aan de gevolgen daarvan overleed, is opnieuw zwanger. De ouders Jose en Vicky Roselló weten nog niet of het een dochtertje of zoontje gaat worden, en moeder Vicky is pas anderhalve maand zwanger, maar toch wilden de ouders het nieuws delen.