Het 1001 ideeënfestival voor Limburg op Mosa-RT

Maaseik - Op 26 september werd het 1001 ideeënevent voorgesteld op Mosa-RT door Wendy Wetzels van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Zij organiseren voor de tweede keer het 1001 ideeënevent gedurende het weekend van 24, 25 en 26 oktober.

Tijdens het 1001 ideeën event van dit jaar staat een vraag van Topsport Limburg centraal, zij willen met name graag weten hoe materialen en sportprestaties met elkaar samenhangen. Het is bedoeld voor onze leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Ze gaan op zoek naar oplossingen in 12 groepjes van 6 scholieren en studenten. Er mogen een drietal leerlingen van Mosa-RT deelnemen aan dit event. Het belooft een heel leuk, inspirerend en leerzaam weekend te worden voor onze deelnemende leerlingen.