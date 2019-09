Meer details over WK wielrennen in België in 2021: ontknoping op Leuvense ring

Leuven -

In 2021 is Leuven de aankomstplaats voor het WK wielrennen. De eindstreep zal tegenover sportcentrum Sportoase aan de Ruelensvest liggen. Dat bevestigde directeur sport van de stad Leuven, Cindy Winters, aan Radio 2 Vlaams-Brabant tijdens een werkbezoek in het Britse Yorkshire, waar afgelopen week de wereldkampioenschappen werden gehouden.