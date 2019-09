Michaël Pas moet als eerste ‘Dancing with the stars’ verlaten

Het verdict is gevallen in de tweede aflevering van Dancing with the stars: Michaël Pas (53) moet de wedstrijd als eerste verlaten. Samen met danspartner Margot bracht hij een freestyle op het lied Shut up and dance van Walk The Moon, maar dat kon de jury en de kijkers niet overtuigen. Michaël en Margot scoorden de minste punten en moesten de duimen leggen voor Ann Pira en Viktor Verhulst, die zich ook in de gevarenzone bevonden.