De ‘Choc Wallon’ deed zijn reputatie eer aan: potig spel, vuurwerk voor en tijdens de match én een dramatische wending. Paul-José Mpoku was dit keer de man die daarvoor zorgde. Zijn vrije trap in de 94ste minuut vermeed een thuisnederlaag voor Standard, dat zijn leidersplaats wel kwijt is aan Club Brugge.