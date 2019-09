In België was hij al sinds de lente van 2018 en zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen geen onbekende meer. Maar dat de amper 23-jarige Deen Mads Pedersen zich een jaar lang de allerbeste renner ter wereld mag noemen, hadden weinigen zien aankomen. Ook hij niet. “Het is gedaan met ooit nog de underdog te zijn”, besefte hij.