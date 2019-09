Dat ze niet de superbenen hadden die ze wilden en onder hun niveau koersten. Het was de globale conclusie van onze acht Belgen voor de offday. Maar er was meer aan de hand. Dat ons land al op 30 kilometer van het einde uitgeschakeld was voor de wereldtitel, gebeurde in drie bedrijven. De drietrapsraket naar de grote ontgoocheling door de ogen van de acht hoofdrolspelers.