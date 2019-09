Joris Hessels gaat op zoek naar het dorpsgevoel

In ‘Geub’ werkt hij momenteel op de lachspieren als de beste vriend van Philippe Geubels. Het bewijs dat Joris Hessels (39) even bedreven is in gortdroge humor als in de diepe gesprekken die hij voerde in ‘Radio gaga’. Maar de acteercarrière zet Hessels weer even ‘on hold’ om zich op een nieuw project te werpen: ‘Gentbrugge’, een human interest-reeks over de buurt waar hij sinds een tijdje woont. “En eerlijk? Ik zeg ook geen neen meer tegen een terugkeer van ‘Radio Gaga’.”