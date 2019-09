Geen medaille voor gemengde 4x400m-ploeg, dat tevreden moet zijn met een zesde plaats op WK atletiek

In Doha heeft de gemengde 4x400m-ploeg de zesde plaats veroverd in de finale. Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée konden niet verrassen op het WK atletiek. De zege ging weinig verrassend naar de Verenigde Staten, dat een nieuwe wereldrecord neerzette.

Terwijl de meeste landen - België incluis - kozen voor een man als star- en slotloper, verraste Polen door hun mannen als eerste twee te laten lopen. Dat resulteerde in een ruime bonus bij het ingaan van de slotronde, maar de Poolse slotloopster werd overrompeld door haar concurrenten en zou als vijfde over de streep komen.

De wereldtitel ging naar de VS, dat met 3’09”34 een nieuwe wereldrecord neerzette. De Amerikanen pitsten zo maar even drie seconden van de vorige besttijd. Jamaica spurtte naar de tweede plaats, het brons was voor Bahrain.

België legde uiteindelijk beslag op de zesde plaats, in een nieuw Belgisch record van 3’14”22.