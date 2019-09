Anderlecht kan ook tegen rode lantaarn Waasland-Beveren niet winnen

Ook tegen Waasland-Beveren vond paars-wit niet de weg naar de netten. Na een matige eerste helft drukten de Brusselaars wel en raakte het zelfs de lat, maar scoren blijft o zo moeilijk. 0-0 was het logische resultaat. Anderlecht kon in acht matchen nog maar één keer winnen en blijft achter met 6 op 27. De fans trakteerden de spelers op een fluitconcert, het geduld is stilaan op.