Houthalen-Helchteren -

Op het kruispunt van de Grote Baan en de Helzoldstraat is vanavond een zwaar ongeval gebeurd. Een auto werd in de flank gegrepen door een tweede auto. De gewonden kregen ter plaatse de eerste hulp van ambulanciers en mugteam. Twee personen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval is er verkeershinder.