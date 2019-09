Waar zijn de meisjes?

Hasselt -

Vrijdag na Sound Track voorronde 3 thuis nog een stuk ‘Spiksplinter’ van Hans Teeuwen gezien. Dat is de show waarin hij zegt dat ze alle singer-songwriters moeten kapot schieten. Gelukkig was Teeuwen niet in de Serre in Hasselt zaterdagavond, voor de vierde en laatste Soundtrack, want daar speelde menig bard met een akoestische gitaar de hoofdrol.