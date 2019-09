Waterloo Ducks behouden als enige het maximum van de punten na zege tegen Racing

De Waterloo Ducks zijn na hun 2-0 thuisoverwinning tegen Racing de enige club die nog het maximum van de punten behoudt na drie speeldagen in de Belgian Men Hockey league. De Brabanders leiden groep B, met een match meer gespeeld. Gent blijft aan kop in groep A nadat het 1-1 gelijk speelde tegen Léopold.

Racing maakte het de Ducks moeilijk in het eerste kwartier, maar Gauthier Boccard zorgde er vanop strafcorner voor dat de thuisploeg toch op voorsprong kwam. In de tweede helft maakte John-John Dohmen er 2-0 van voor Waterloo (43.).

De Watducks staan alleen aan de leiding met 12 punten in groep B, gevolgd door Racing en Beerschot, allebei met 7 punten en Herakles (4). Beerschot won met het kleinste verschil van promovendus Leuven (3-2) en Herakles was met 4-2 te sterk voor Antwerp, dat nog steeds geen punten telt en onderaan het klassement staat op de zesde plaats.

In groep A kwam Gantoise op voorsprong tegen Léopold, met dank aan een doelpunt van Nahuel Salis in het derde kwartier (47.), maar Tom Boon bracht de stand weer gelijk via een strafcorner in de 60e minuut. Het is het eerste puntenverlies voor Gantoise dit seizoen, dat wel aan de leiding blijft in de stand. Met 7 punten blijft het boven de Dragons staan (6), die makkelijk afstand namen van Braxgata (0-5) en Orée dat ook geen problemen kende met Namen (6-1). Landskampioen Léopold staat pas op een vierde plek met 4 punten, drie meer dan Antwerp en Braxgata en vier meer dan Namen, dat 0 punten telt.

De volgende speeldag wordt afgewerkt op 6 oktober. De duels tussen Waterloo Ducks, Racing, Beerschot en Herakles werden reeds op de vervroegde datum van 20 september gespeeld, vanwege hun deelname aan de eerste ronde van de EHL.