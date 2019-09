ANALYSE. Belgisch Dream Team laat zich ringeloren, deze Mads Pedersen was niet te kloppen

Mads Pedersen is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Wie dat vanochtend had durven te voorspellen, werd gek verklaard. En terecht! De 23-jarige Deen kon zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar de voorbije maanden moeilijk bevestigen. Maar kijk, onder helse omstandigheden - regen, wind en een loodzwaar parcours - werd met de logica een loopje genomen. Vijf conclusies na het zwaarste WK van de voorbije jaren!