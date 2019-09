Beringen - Zaterdagnamiddag is in de Delhaize op de Beringse markt een man het slachtoffer geworden van gauwdieven. Hij werd rond 16.30 uur door twee mannen aangesproken. Later bleek dat zijn portefeuille gestolen was. Nog op de markt werd vrijdag in de Blokker een winkeldief betrapt. Hij wilde oortjes stelen. De man probeerde nog te vluchten maar kon door de politie worden gearresteerd. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Er werd een proces-verbaal opgesteld.