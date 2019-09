Mertens zet Napoli op weg naar moeizame thuiszege

Napoli, woensdagavond op bezoek in Genk in de Champions League, ontsnapte zondagmiddag maar nipt aan nieuw puntenverlies voor eigen publiek in de Serie A. Dries Mertens had een belangrijk aandeel in de 2-1-thuiszege tegen Brescia. Hij opende score na een afleggertje van Callejon en lag met een hoekschop aan de basis van de tweede treffer in de blessuretijd van de eerste helft. Manolas, die voordien terecht een doelpunt zag afgekeurd voor hands, rondde de kopbalassist van Maksimovic van dichtbij af (2-0).