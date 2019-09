Max Verstappen rijdt van 9 naar 4: “Een tamelijk saaie race”

Max Verstappen had zich zaterdag als vierde gekwalificeerd, moest door een gridstraf als negende starten, maar rukte in de race opnieuw op naar die vierde plaats. “Meer ging niet, het was een ietwat saaie race”, zei de Limburger, die maandag 22 jaar wordt. Zijn derde plaats in de WK-stand is Verstappen kwijt. Voor de race stond hij nog ex aequo met Charles Leclerc.