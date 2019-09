Limburgse clubs moeten zware straffen vrezen na gestaakte derby

Het voetbal leed zaterdagavond op Stayen een zware nederlaag. Met een gigantisch imagoverlies voor de Limburgse eersteklasseclubs als gevolg. Maar er is meer dan dat. De gestaakte derby krijgt zeker nog een staartje. Mogelijk spelen zowel STVV als KRC Genk twee punten kwijt in de rangschikking en moet de wedstrijd vanaf minuut één herspeeld worden. Het woord is nu aan het Bondsparket en de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het profvoetbal.