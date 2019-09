14.000 enthousiastelingen trotseren weer en wind voor “race” tegen borstkanker

Ondanks het slechte weer hebben zondag 14.000 mensen in Antwerpen en Namen deelgenomen aan de ‘Race for the Cure’ van borstkanker-vzw ‘Think Pink’. Normaal gezien vond er ook een race plaats in het Brusselse Ter Kamerenbos, maar op aanbeveling van het gewest werd die wegens de weersomstandigheden afgelast.

Het is de elfde keer dat ‘Think Pink’ de ‘Race for the Cure’ in ons land organiseert. Deelnemers kunnen kiezen tussen 6 kilometer lopen of 3 kilometer wandelen om de strijd tegen borstkanker onder de ...