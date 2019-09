Inspecteur rijdt per ongeluk mee met achtervolging

Diest -

De politiezone Demerdal heeft vrijdag samen met inspecteurs van de RVA, het Federaal Voedselagentschap, de RSZ en het RIZIV een grootscheepse wegcontrole uitgevoerd, onder meer op de Halensebaan. Bij deze actie mocht een lid van een inspectiedienst onverwacht aan den lijve ondervinden hoe een politieachtervolging aanvoelt op de achterbank van een politiecombi. De inspecteur had gebruik gemaakt van het comfort van het politievoertuig om op zijn laptop zijn administratie rustig bij te werken. De focus van de politieagenten stond op dat moment volledig gericht op het gebeuren op de rijbaan. Toen zij een zoveelste bestuurder rechtsomkeer zagen maken om de controle te ontwijken, doken zij in hun combi zonder te beseffen dat het lid van een andere inspectiedienst achteraan in hun voertuig aan het werk was en zetten prompt de achtervolging in. Pas na enige tijd beseften zij dat achterin iemand alle moeite van de wereld had om zijn administratie bij elkaar te scharrelen, zijn laptop te beschermen en zijn veiligheidsgordel vast te klikken.