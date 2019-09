KRC Genk reageert na woelige derby: “Teleurgesteld maar ook strijdvaardig”

Méér dan een uur was KRC Genk de betere ploeg op Stayen. Met een doelpunt van Bongonda en twee van Hagi stond er een 0-3 voorsprong op het bord na 60 minuten. De wedstrijd was gespeeld. De hoofdrol naast het veld werd echter opgeëist door de Truiense supporters. De scheidsrechter moest in de 51ste minuut een eerste keer ingrijpen nadat onze doelman Gaetan Coucke werd bekogeld met flesjes, bekers en aanstekers door STVV supporters.