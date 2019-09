Dader van steekpartij met schroevendraaier ingerekend in Leuven

Op de Leuvense Oude Markt is zondagmorgen een 22-jarige Leuvenaar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij slachtoffer werd van een steekpartij met een schroevendraaier. De politie was meteen ter plaatse en rekende een verdachte in die ter beschikking werd gesteld van het parket. Het slachtoffer mag normaal gezien later vandaag al het ziekenhuis verlaten.