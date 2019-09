Serge Gumienny blikt scherp terug op incidentrijke Limburgse derby: “Scheidsrechter én clubbesturen gaan niet vrijuit”

“Ik was zelf ook toeschouwer van deze tumultueuze Limburgse derby. Laat me beginnen met het algemeen management van de partij door Lawrence Visser. Dat vond ik absoluut niet goed. In een derby waarvan je weet dat die bitsig zal verlopen pakte hij het veel te streng aan. Hij trok te snel gele kaarten voor fouten die dat niet altijd waard waren. Het evenwicht in die beoordeling was ook zoek. STVV stond op een bepaald moment op vier keer geel terwijl men bij Genk ook wel minstens eentje had verdiend – ik denk aan de tackle van Dewaest in de eerste helft.”