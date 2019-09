Michel Lelièvre kan maandag vrijkomen: “Hij weet dat hij voor eeuwig gehaat zal worden”

De sterren staan gunstiger dan ooit voor ex-heroïneverslaafde Michel Lelièvre (47): de kans is groot dat de strafuitvoeringsrechtbank van Ittre de ontvoerder van An, Eefje, Sabine en Laetitia maandag vrijlaat. Na Michelle Martin een nieuw horrorscenario voor de nabestaanden, maar de logica zelve volgens zijn advocate. “Ofwel komt hij in 2023 vrij zonder voorwaarden, ofwel nu mét voorwaarden. Geloof me: hij is intussen een ander mens geworden. En niet dankzij God, neen, dat is een fabel.”