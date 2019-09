Dit hadden de Belgen voor de start te zeggen over aangepast WK-parcours: “Dit hadden ze twee weken geleden ook al kunnen beslissen”

Door de zware regenval afgelopen nacht moest het WK-parcours in Yorkshire ingekort worden. Een belangrijke wijziging, zo kort voor de start van het wereldkampioenschap: niet alle renners leken even gelukkig met de aanpassing. “Ik begrijp dit niet. Ze wisten dat deze omstandigheden er zouden zijn”, aldus olympisch kampioen Greg Van Avermaet bij Sporza. Ook de andere Belgen reageerden voor de camera.

Greg Van Avermaet: “Dit konden ze twee weken geleden ook beslissen”

“Ik begrijp het niet”, aldus een geïrriteerde olympische kampioen. “Je weet dat deze omstandigheden er zijn, dit konden ze twee weken geleden ook al beslissen. Dat ze zo vroeg op de ochtend het parcours nog veranderen, is een beetje eigenaardig. Maar we zullen onze focus proberen behouden en onze koers rijden. De wedstrijd zal lastig genoeg zijn, maar ik had die twee klimmetjes er graag bij gehad. Het zou de wedstrijd niet beslist hebben, maar wel wat extra vermoeidheid in de benen gegeven hebben. Nu zal het misschien net iets makkelijker zijn.”

Philippe Gilbert: “De vorm van mijn leven? Die is wel voorbij”

“De koers zal niet gigantisch veranderen, maar ik vind het wel wat spijtig dat het parcours op het laatste moment nog veranderd is”, aldus ex-wereldkampioen Gilbert. “Daardoor hebben wij wel onze tactiek nog wat moeten aanpassen. De bedoeling is dat we wachten, maar misschien loopt het anders. Je moet altijd een idee hebben, iedereen moet zijn rol weten en weten op welk moment hij moet rijden. Maar je moet ook altijd op bepaalde situaties reageren. Of ik nu in de vorm van mijn leven zit? Die is voorbij, denk ik (lacht). Maar ik ben goed, ja!”

Tim Wellens: “Vervelend, want je verkent die lus ook”

“Ik ben niet ontgoocheld dat het droog is bij de start, we zullen sowieso natte wegen kregen. Het is voor iedereen hetzelfde. Maar bij mij is het natuurlijk altijd zo dat ik in de kou beter presteer, dus voor mij is dit goed”, aldus Tim Wellens, die zich wellicht al voorzichtig in de handen wrijft in de Britse regen. “Het is wel wat vervelend dat we speciaal naar hier komen en ook die grote lus verkennen, en dat ze die vervolgens schrappen. Het zijn toch twee lastige stukken die wegvallen. Maar de koers zal uiteindelijk wel zwaar genoeg zijn. Mijn rol voor vandaag? Daar kan ik niets over zeggen, maar ik kan me er wel in vinden!”

Remco Evenepoel: “Geraint Thomas kwam me feliciteren”

“Dat ik wat bibber? Het is niet van de kou alleszins, heb er veel zin in en ploeg is er klaar voor”, aldus een duidelijk enthousiaste Remco Evenepoel. “Het was wel even spannend, we wisten niet wat het parcours zou worden. Het was zonder de aanpassing een iets zwaardere koers geweest, maar nu kunnen we meer koersen in lokale rondes. Ik ben zeer blij met rol. Ik schat mijn eigen kansen vrij laag in, het parcours ligt me niet super. Maar je weet nooit. Ik ben hier vooral in functie van Phil en Greg. Die vicetitel in het tijdrijden doet wel iets, andere renners tonen respect. Geraint Thomas kwam mij feliciteren, dat doet wel iets en geeft me kippenvel.”

Yves Lampaert: “Goed dat de organisatie ingrijpt”

“We kennen de situatie op het parcours natuurlijk niet, maar ik vind het goed dat de organisatie ingrijpt, dat ze een plan B hebben en dat ze het gezien de omstandigheden nog op tijd hebben laten weten”, aldus vice-Europees kampioen Yves Lampaert. “Anders was het misschien een Tour de France-scenario geweest (toen werd de negentiende etappe afgevlagd wegens zware regenval en modderstromen, nvdr.). Wat er op de laatste vergadering gezegd is? We hebben vooral bepaald in welke volgorde er moet gereden worden, waar we kunnen demarreren. En ja, we gaan dus zeker demarreren. Dat is denk ik geen verrassing.”

Oliver Naesen: “De pikorde ligt vast”

“De aanpassing scheelt wel wat, want die twee klimmetjes waren de zwaarste punten van de lus voor de lokale rondes. Het zal dus een ietwat andere koers worden. Ik denk verder dat iedereen zich wel kan vinden in ons koersplan. We kennen elkaar goed genoeg, dus de pikorde ligt vast”, zei voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen.

Dylan Teuns: “We hebben niet dé topfavoriet”

“Voor mij is het wel wat jammer dat de langere klimmetjes eruit gehaald zijn. Ook in de finale zou dat wel doorwegen”, zei Dylan Teuns, die deze zomer nog de Tourrit naar La Planche des Belles Filles won. “Het zal sowieso nog altijd lastig zijn. Er zal ook nervositeit zijn, het is hoe dan ook geen makkelijk parcours. Ik ben tevreden met mijn rol in het team. Ik denk dat we niet dé topfavoriet hebben, maar we hebben wel steengoede renners. Het is aan de landen met de grote favorieten om de koers in handen te nemen.”

Tim Declercq: “Ik zal zeker genoeg werk hebben”

“Ik denk dat er qua kopmannen enkele renners nog iets hoger staan dan wij, zoals een Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Michael Matthews. Misschien is het meer aan hen om te controleren. Maar ik zal onderweg zeker voldoende werk hebben”, wist werkpaard Tim Declercq vooraf te vertellen. “De parcoursaanpassing is jammer, want het was het zwaarste stuk van de wedstrijd. Al lag het natuurlijk wel ver van de finish. Beslissend zou het niet geweest zijn, maar die hoogtemeters zouden wel door iedereen meegedragen worden. De communicatie was redelijk laat, al weet ik natuurlijk niet hoe erg het vannacht was met de regen. En het was natuurlijk veel erger indien de wedstrijd stilgelegd moest worden.”