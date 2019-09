Brexitperikelen, kritiek en ontslagen: Britse Conservatieven houden jaarlijks congres in mineur

De Britse Conservatieve partij is gedwongen tot een jaarlijkse congres in mineur. Anders dan de normale gang van zaken gaat het parlement niet in verlof, en moeten de Tories hun tijd van zondag tot woensdag verdelen tussen Londen en Manchester. De Brexitperikelen, de aanzwellende kritiek op premier Boris Johnson en de massale ontslagen binnen de partij dreigen de sfeer te verzieken.