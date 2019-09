Jordan Botaka verwacht dat alleen STVV winnaar kan worden: “Niet gestaakt door ónze supporters”

Nul punten voor STVV en Genk? Allebei één punt? Of 5-0 in het voordeel van STVV? De Kanaries zelf hadden er het raden naar nadat Visser afblies, maar vierden begrijpelijk als een zege na de onwaarschijnlijke remonte. “Ik weet niet wat de bond zal beslissen, maar als er iemand als winnaar uit de bus komt, kan het niet anders dan STVV zijn”, aldus aanvoerder Jordan Botaka.

Pol Garcia had al gekke taferelen meegemaakt in Spanje en Italië, maar voor de meeste STVV’ers was het hele ...