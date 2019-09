Van kwaad naar erger bij Cercle Brugge: Milicevic dompelt de vereniging in diepe crisis

Het gaat van kwaad naar erger voor Cercle. Dinsdag schakelden de amateurs van Rebecq de Vereniging uit in de beker en ook de cruciale match tegen Eupen werd verloren na twee late goals van Danijel Milicevic. Boze fans van Cercle gooiden zelfs bier naar de spelers bij het verlaten van het veld. Eén zaak is overduidelijk, het is crisis bij groen-zwart. Maar wat is de oplossing?