Oberlin bezorgt Zulte Waregem in absolute slotfase gelijkspel tegen Moeskroen

Na een zéér aangenaam kijkstuk eindigde Moeskroen - Zulte Waregem op een 2-2-gelijkspel. Dat mogen we billijk heten. Moeskroen was veruit de betere in het eerste uur en klom via Garcia op een 2-0-voorsprong. Na de pauze zorgden een wondermooie lob van Bruno en invaller Oberlin voor een puntje dat mee mag naar de Gaverbeek.