België staat verrassend aan kop na kwalificaties van Motorcross der Naties

Het Belgische team heeft, tegen alle verwachtingen in, zaterdag de leidersplaats veroverd na de kwalificaties voor de Motorcross der Naties. In het Nederlandse Assen gingen Jeremy Van Horebeek, Jago Geerts en Kevin Strijbos erg goed van start. Nederland is voorlopig de dichtste achtervolger (op twee punten). De Verenigde Staten volgen op vier punten.