Oostendse jeugd kent geen genade met leider Kangoeroes Mechelen

Met 95-73-cijfers heeft Filou Oostende aan leider Kangoeroes Mechelen een eerste seizoensnederlaag toegediend. De titelverdedigers, pas aan hun tweede competitiematch toe, delen meteen de leiding met de Maneblussers die hun vorige twee duels wel gewonnen hadden.

Kok speelde zich als eerste in de kijker met twee blocks op Djordjevic en Thompson. Na 7-7 pakten Mwema en McIntosh met een driepunter uit. Angola voegde een korf en bonusvrijworp eraan toe: 16-7. De Kangoeroes plukten echter aanvallende rebounds als rijpe appels en naderden tot 21-19. Stuteville miste de gelijkmaker waarna van der Vuurst Oostende een nieuwe negenpunten-voorsprong (28-19) bezorgde.

In het tweede bedrijf gaf Gjergja het vertrouwen aan het jonge vijftal Buysse-van der Vuurst-Buysschaert-Desiron-Schwartz (vier Belgen en één Nederlander). De jongeren hielden het verschil gaaf. Meer zelfs, een 10-0-sprint met Buysse als voornaamste afwerker, leidde naar een 52-33-score halverwege de avond.

Een steal en lkorf van Mwema stuwden Oostende meteen na de rust over de grens va twintig eenheden: 54-33. Drie korven van Thompson (64-37) dwongen coach Vervaeck tot een minuut extra-inspiratie. Maar de Kangeoroes hadden geen zin in de slachtbank. Na 73-45 regisserde Deroover een knappe reactie: 73-54 aan het halfuur.

Clark moest toen afhaken. De medische staf van Kangoeroes vreest dat hij een scheurtje in de buikspieren opgelopen heeft.

Een bom van Schwartz en een block van Buysschaert op nieuweling Stuteville kleurden de openingsminuten van het vierde kwart. Oostende beukte tot 88-59 maar de dertiger fonkelde nooit op het scorebord. De bezoekers antwoordden opnieuw en leken op weg het verschil zelfs onder de twintig punten te duwen. Buysse en co verhinderden dat: 95-73. In de voorlaatste minuut maakten ook Sam Lambrecht (broer van de aan Leuven Bears uitgeleende Tim) en Emmanuel Fundi hun debuut in het Oostendse shirt. In amper 20 minuten realiseerde Thompson opnieuw een double-double: 15 punten en 10 rebounds. Nieuwkomer Stuteville, die amper vier dagen met Kangoeroes trainde, scoorde amper 1 puntje (0 op 5 tweepunters en 1 op 2 vrijworpen) maar hij stemde met zijn spelinzicht toch coach Vervaeck tevreden. Oostende hijst zich meteen naast Mechelen aan de top van de poule.