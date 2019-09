Halal- en alcoholkwestie zorgt voor barsten in meerderheid Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren -

De vier meerderheidspartijen van Houthalen-Helchteren hebben geen sluitend compromis bereikt rond de uitbatingsregels van lokale dienstencentra. Het lijkt er op dat het voor de lokale N-VA, die mee in de meerderheid zit, een breekpunt is als er geen alcohol mag worden geschonken en enkel halal-maaltijden worden geserveerd in lokale dienstencentra.