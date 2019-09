Twee arbeiders voor controle naar ziekenhuis na brandje aan transportband

Houthalen-Helchteren -

Twee werknemers van een bedrijf op Europark in Houthalen zijn zaterdagmiddag ter controle naar het ziekenhuis gebracht na een brandje. In het bedrijf, gespecialiseerd in het recycleren van plastic, was er een transportband aan het branden gegaan. Vermoedelijk na een defect aan de motor. De arbeiders konden het vuur zelf blussen voor de brandweer daar was. In de bedrijfshal was er veel rookontwikkeling. Twee mannen die het vuur blusten, kregen ter plaatse zuurstof toegediend door de ambulanciers maar werden later naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer voerde een controle uit. Aan de transportband is er schade.