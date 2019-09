Bilzen -

Bij de politie zijn zaterdagochtend een reeks inbraken in voertuigen gemeld. De feiten gebeurden op de Biesenweg, de Munsterbilzenstraat en de Waterstraat. In totaal is er zaterdagnamiddag aangifte gedaan van vijf pogingen en twee effectieve diefstallen uit voertuigen. Wat er werd meegenomen, is niet bekendgemaakt.