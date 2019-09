Elise Mertens verliest met Sabalenka dubbelfinale in Wuhan

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka weten weer wat verliezen is. Het duo kon zaterdag de finale van het dubbelspel op het WTA-Premiertoernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar) niet winnen.

Mertens en Sabalenka, die samen de US Open wonnen, verloren in de eindstrijd tegen de Chinese Ying-Ying Duan en de Russin Veronika Kudermetova in twee sets: 7-6 (7/3) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 23 minuten.

De 23-jarige Mertens won in het verleden al negen dubbeltitels, waarvan drie dit jaar met Sabalenka. Naast de US Open triomfeerde de tandem ook in Indian Wells en Miami. Vorig jaar won Mertens met de Nederlandse Demi Schuurs in Wuhan.

In het enkelspel sneuvelde Mertens in de tweede ronde. De 23-jarige Hamontse verloor na een thriller van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 17), het vijftiende reekshoofd. Het werd 4-6, 6-4 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 22 minuten.

Sabalenka (WTA 14) kende heel wat meer enkelsucces in Wuhan. De titelverdedigster verlengde zaterdag haar titel na winst in de finale tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 35): 6-3, 3-6 en 6-1.