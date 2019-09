Bree -

In de Steyvenstraat is zaterdag een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een auto knalde er een brievenbus omver om dan tegen een geparkeerde auto te botsen. De chauffeur reed na de aanrijding verder. Zijn voertuig werd enkele honderden meters verderop in de Kanaalkom teruggevonden. Van de man achter het stuur was geen spoor meer te bekennen. Hij werd even later door de politie HANO gevonden. Bij het ongeval raakte niemand gewond.