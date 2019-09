Nieuwe beelden tonen dat Nils Eekhoff wel degelijk minutenlang achter auto zat, maar tv-motard neemt het voor hem op

De beslissing van de Internationale Wielerunie (UCI) om winnaar Nils Eekhoff te diskwalificeren bij de wegwedstrijd voor beloften op het WK in het Britse Yorkshire blijft de wielerwereld beroeren. Nils Eekhoff had na een valpartij vroeg in koers te lang achter een auto gestayerd volgens de jury. Iets wat heel wat tegenkanting kreeg op sociale media. Nieuwe beelden tonen nu echter dat de onfortuinlijke Eekhoff wel degelijk minutenlang achter een volgauto zat, maar de tv-motard die alles volgde neemt het voor hem op.

LEES OOK. Omstreden diskwalificatie op WK wielrennen zindert na, Nils Eekhoff zelf reageert: “De beste 15 minuten van mijn leven”

De jury verdedigde hun harde beslissing door te stellen dat op beelden die niet live waren uitgezonden te zien was hoe Nils Eekhoff zo lang profiteerde van het zog van de volgwagen dat een maximumstraf niet kon uitblijven. De UCI gaf die beelden nu vrij.

De Britse wielerauteur Peter Cossins zette als eerste (een deel van) die beelden op Twitter. “Juist de beelden gezien van Eekhoff die door de Nederlandse ploegauto tweeënhalve minuut tot in het konvooi van de ploegauto’s werd gebracht. Dit is er slechts een uittreksel van. Absoluut geen twijfel dat de UCI-jury de juiste beslissing nam om hem te diskwalificeren.”

Just watched the footage of Eekhoff being paced by the Dutch team car for 2 1/2 minutes until he gets back into the convoy of cars - this is an extract from it. Absolutely no doubt that the UCI jury made the right decision in disqualifying him #Yorkshire2019 pic.twitter.com/yAV5XPSzFo — Peter Cossins (@petercossins) September 28, 2019

Een ander verhaal is te horen bij de Belg Marnik Vansevenant, de motard die Eekhoff volgde in zijn achtervolging met de cameraman op zijn moto.

“De beelden kwamen van onze moto, ik reed met de cameraman achterop”, aldus Vansevenant. “Ik zit 41 jaar in het rennerpeloton. De duizenden die na pech of val terecht op mensenkracht terugkeren tot de plaats waar ze zaten voor hun voorval wil ik geen eten geven. Ik ben gisteren geen 20 meter van die jongen tijdens zijn achtervolging uit de buurt geweest. Een kleine bidon-collé en gebruik maken van de ploegwagen als haas is datgene wat hij heeft gedaan om na kilometers achtervolgen opnieuw zijn plaats in te nemen in het peloton. So what! Hij was bij de favorieten gerekend, onze regisseur besliste terecht dat we bij hem blijven om zijn terugkeer in beeld te brengen en dan dit. Wat zal dit geven als we met onze camera de volgende dagen verschijnen en zondag iets met een topfavoriet gebeurt? Willen we als supporter niet weten hoe hij gekwetst of niet, terugvecht om zijn plaats te heroveren. Je hebt gevochten als een leeuw Nils, proficiat Champ.”

Getuigenis van de motard die met de cameraman van de VRT achter @nilseekhoff reed na zijn val. Marnik was ooit Belgisch kampioen bij de nieuwelingen. #ProficiatNils pic.twitter.com/h4Uem43AJF — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) September 28, 2019

Kortom, het gaat over een interpretatie en het laatste over deze diskwalificatie is nog lang niet gezegd.

De grootste kritiek is dat Eekhoff lang niet de enige renner was/is die na pech zo vroeg in koers profiteert van de ploegwagen. Terwijl bij anderen het oogluikend wordt toegestaan.

De Nederlander heeft nu natuurlijk de pech wel erg zwaar gestraft te worden nadat hij zijn droom leek te hebben verwezenlijkt. Waarom zo lang wachten om in te grijpen? En als de UCI over de beelden beschikte, waarom worden die dan nu pas worden vrijgegeven nadat iedereen al zijn kritiek op de UCI heeft kunnen spuien...

UCI geeft beelden vrij van stayeren Nils Eekhoff. Het incident duurt 2'20. Maar waarom geeft jury na val Roglic in Vuelta aan dat renners via auto's mogen terugkomen. https://t.co/t9RQaWclgs — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) September 28, 2019

LEES OOK. COMMENTAAR. Alsof de VAR in blessuretijd een penalty toekent voor een fout die in de eerste minuut gebeurde