Koppel wil schitteren met iconische dansscène uit ‘Dirty Dancing’ op trouwfeest, maar dat gaat helemaal mis

Een koppel wilde graag de show stelen op een huwelijksfeest door de iconische scène uit de filmklassieker ‘Dirty Dancing’ na te doen op de dansvloer. De twee zijn echter geen Patrick Swayze en Jennifer Grey en de befaamde ‘lift’ eindigde dan ook met een hersenschudding en een gescheurde lip. Opmerkelijk detail: toen de beelden online verschenen, merkten kijkers al snel op dat het nummer waarop ze de stunt proberen niet eens ‘Time of My Life’ is, zoals in de orginele film uit 1987.

De Amerikaanse Morgan Murray zette de beelden op Twitter toen de bekende talkshowpresentator Jimmy Fallon om video’s met blunders op huwelijksfeesten vroeg. “Mijn echtgenoot en ik wilden de Dirty Dancing-move doen op het trouwfeest van mijn broer”, schreef ze bij de beelden, die onmiddellijk talloze keren werden bekeken en gedeeld. “Dat hadden we beter overgelaten aan Patrick Swayze...”

Het blijft de vraag of de dansbeweging wel was gelukt als ze de poging ondernamen op het correcte nummer uit de film en niet op Come & Get It van popster Selena Gomez.